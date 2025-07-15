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У Сенаті США відклали розгляд законопроєкту про санкції проти Росії на тлі заяв Трампа про 50-денний "ультиматум" Путіну

Законопроєкт зараз у підвішеному стані після того, як Трамп пообіцяв вжити власних заходів проти Росії після закінчення 50-денного “ультиматуму”.

У Сенаті США відклали розгляд законопроєкту про санкції проти Росії на тлі заяв Трампа про 50-денний "ультиматум" Путіну
Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун
Фото: EPA/UPG

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун заявив у понеділок, що він утримається від просування пакету санкцій, спрямованих проти торговельних партнерів Росії, на тлі заяви президента Дональда Трампа, що він готовий діяти сам пізніше цього літа, якщо очільник Кремля Владімір Путін не просуватиметься до мирної угоди з Україною, передає Politico. 

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“Схоже, що зараз президент спробує зробити деякі з цих дій самостійно”, – сказав Тун журналістам. 

За його словами, якщо в якийсь момент президент Трамп дійде висновку, що прийняття законопроєкту додасть важелів впливу, тоді Сенат це зробить.

Учора за результатами зустрічі з Рютте Дональд Трамп оголосив про продаж зброї країнам НАТО, яку потім передадуть Україні, а також про план запровадити вторинні санкції проти країн, що допомагають Росії. 100% тарифи мають запрацювати, якщо Росія протягом 50 днів не підпише з Україною угоду, що сприятиме миру.
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