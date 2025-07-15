Загалом за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 224 людини, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 14 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 липня.

Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському поранено 4 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Ганнівці Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Торському знищено 2 будинки, ще 1 — у Зарічному. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 15 будівель, авто і трактор. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.