На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 14 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 липня.
Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському поранено 4 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Ганнівці Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Торському знищено 2 будинки, ще 1 — у Зарічному. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 15 будівель, авто і трактор. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.