Росіяни "Смерчем" поранили чотирьох цивільних у Родинському на Донеччині

15 липня о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське у Донецькій області. Під удар потрапила житлова забудова. У своїх оселях отримали поранення четверо цивільних.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставили до лікарні. У них діагностували мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію.

Також в результаті атаки окупантів пошкоджені багатоквартирні будинки й господарчі споруди.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Донецька облпрокуратура Наслідки російської атаки