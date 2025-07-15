Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни "Смерчем" поранили чотирьох цивільних у Родинському на Донеччині

В результаті атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.

Росіяни "Смерчем" поранили чотирьох цивільних у Родинському на Донеччині
Наслідки російської атаки
Фото: Донецька облпрокуратра

15 липня о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське у Донецькій області. Під удар потрапила житлова забудова. У своїх оселях отримали поранення четверо цивільних. 

Підписуйтесь на наш Google News

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. 

Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок доставили до лікарні. У них діагностували мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію. 

Також в результаті атаки окупантів пошкоджені багатоквартирні будинки й господарчі споруди.  

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки російської атаки
Фото: Донецька облпрокуратура
Наслідки російської атаки

  • Вчора дві людини загинули у Донецькій області через дронову атаку РФ на тепловоз.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies