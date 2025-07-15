Затримали львів'янина, який планував підірвати багатоповерхівку у Рівному

Служба безпеки затримала агента РФ, який готував вибух у багатоквартирному будинку у Рівному. Зрадником виявився 27-річний львів’янин, якого РФ завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Як розповіли у СБУ, чоловік встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб.

Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани рашистів і затримали терориста "на гарячому", коли він мінував квартиру.Зазначається, що після вербування чоловік приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати.

Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.