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Літнє подружжя поранене на Запоріжжі внаслідок ворожої атаки

Від обстрілів ворога постраждали 10 населених пунктів області. 

Літнє подружжя поранене на Запоріжжі внаслідок ворожої атаки
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

60-річна жінка та 66-річний чоловік поранені внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області.

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Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе з артилерії. Дістало поранень подружжя. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 492 удари по 10 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Малинівці, Новоданилівці та Малій Токмачці. 

368 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нагорне, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 

4 обстріли із РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку.  

113 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури. 

  • Нещодавно росіяни вбили на Запоріжжі двох людей. 
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