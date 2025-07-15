Літнє подружжя поранене на Запоріжжі внаслідок ворожої атаки

Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

113 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Малинівці, Новоданилівці та Малій Токмачці.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе з артилерії. Дістало поранень подружжя.

60-річна жінка та 66-річний чоловік поранені внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області.

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