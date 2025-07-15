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На Харківщині через удари РФ постраждали діти і одна людина загинула

Ворог застосовував по області різні типи дронів, ракети та бомби.

На Харківщині через удари РФ постраждали діти і одна людина загинула
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 9 – постраждали, зокрема 2 дітей.

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Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У м. Златопіль загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки та 13-річна дівчина. У с. Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець, а у Куп’янську –  49-річний чоловік. В с. Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка, у сел. Великий Бурлук – 52-річний чоловік.

Росіяни атакували fpv-дроном Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 16 некерованих авіаційних ракет;
  • 8 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Шахед»;
  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено трамвайну зупинку, автомобіль;
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Хатнє), магазин, будівлю, 2 автомобілі (с. Борівське), 2 будинки (с. Стецьківка), 2 приватні будинки, 4 господарчі споруди (с. Приколотне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Барвінкове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю (м. Чугуїв);
  • у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, магазин, 3 автомобілі (сел. Золочів);
  • у Лозівському районі пошкоджено адмінбудівлю, храм, 3 автомобілі (м. Златопіль).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

  • Протягом минулого тижня російські окупанти атакували щонайменше 56 населених пунктів Харківської області. Троє цивільних загинули, 70 людей зазнали поранень, серед них діти.
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