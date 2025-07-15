На Харківщині через удари РФ постраждали діти і одна людина загинула

Ворог застосовував по області різні типи дронів, ракети та бомби.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 9 – постраждали, зокрема 2 дітей.

Про це розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У м. Златопіль загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки та 13-річна дівчина. У с. Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець, а у Куп’янську – 49-річний чоловік. В с. Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка, у сел. Великий Бурлук – 52-річний чоловік.

Росіяни атакували fpv-дроном Шевченківський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

16 некерованих авіаційних ракет;

8 КАБ;

11 БпЛА типу «Шахед»;

10 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено трамвайну зупинку, автомобіль;

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Хатнє), магазин, будівлю, 2 автомобілі (с. Борівське), 2 будинки (с. Стецьківка), 2 приватні будинки, 4 господарчі споруди (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Барвінкове);

у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю (м. Чугуїв);

у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, магазин, 3 автомобілі (сел. Золочів);

у Лозівському районі пошкоджено адмінбудівлю, храм, 3 автомобілі (м. Златопіль).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.