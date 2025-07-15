Президент Володимир Зеленський привітав українських громадян з Днем державності, який відзначають 15 липня – в День хрещення Київської Русі – України. Він вважає, що ця дата об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз.

Це міст крізь часи, що стоїть на трьох непорушних опорах: українці тут були, українці тут є, українці тут будуть, вважає президент Зеленський. Він додав, що Україна в усі часи – і на Русі, і на Січі, в усі епохи, хоч би який ворог і з якого боку приходив, залишалася собою.

За його словами, українські партнери часто запитують, як українцям вдається попри всі важкі ночі обстрілів щоранку долати виклики і продовжувати життя.

"Ми часто чуємо від партнерів: «Як вашим людям це вдається? Така міцність, витримка, сталевість…» Вони кажуть: «Це феномен українського народу». Так, це приємні слова, але сьогодні українці тримаються не заради цього, не для гучних епітетів на нашу адресу. Ми просто люди, які захищають дім, свій дім, і ми не можемо інакше, бо не хочемо інакше. Не хочемо, аби тут була Росія. От і вся правда", – сказав президент.

Він подякував українцям – мільйонам характерів, з яких складається народ.

"Герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети й «шахеди», хто гасить вогонь, хто розбирає завали. І кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам. Мільйонам українців. Мільйонам характерів, із яких складається наша держава. Наш народ. Наша історія. І шлях від хрещення Русі – України до сьогоднішнього дня. Дня нашої державності й того досвіду кожного покоління, який допомагає нам сьогодні триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо", – додав він.

Ролик президента записали на тлі пам'ятника Володимиру Великому – хрестителя Київської Русі.

День Української державності було впроваджено указом президента від 24 серпня 2021 року.