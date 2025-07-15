​Швеція приєднається до постачання зброї Україні через НАТО

Стокгольм також привітав намір США щодо посилення санкцій проти РФ.

Швеція долучиться до зусиль із посилення військової допомоги Україні після рішення президента США Дональда Трампа забезпечити постачання зброї через НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Reuters.

«Ми вітаємо рішення США, яке дає змогу посилити санкції проти Росії та відкриває шлях для передання Україні комплексів Patriot та інших систем озброєння», — йдеться у заяві міністра.

«Швеція зробить свій внесок», — запевнив Йонсон.