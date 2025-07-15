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​Швеція приєднається до постачання зброї Україні через НАТО

Стокгольм також привітав намір США щодо посилення санкцій проти РФ.

​Швеція приєднається до постачання зброї Україні через НАТО
Пол Йонсон
Фото: EPA/UPG

Швеція долучиться до зусиль із посилення військової допомоги Україні після рішення президента США Дональда Трампа забезпечити постачання зброї через НАТО.

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Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Reuters.

«Ми вітаємо рішення США, яке дає змогу посилити санкції проти Росії та відкриває шлях для передання Україні комплексів Patriot та інших систем озброєння», — йдеться у заяві міністра.

«Швеція зробить свій внесок», — запевнив Йонсон.

  • Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї для України.
  • Рютте додав, що перебуває на зв’язку з "багатьма країнами", які мають намір приєднатися до цієї угоди. Зокрема, він згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Велику Британію, Нідерланди та Канаду.
  • Щодо санкцій, то вже 15 липня у Сенаті США відклали розгляд законопроєкту про санкції проти Росії на тлі заяв Трампа про 50-денний "ультиматум" Путіну.
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