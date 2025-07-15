Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаСвіт

ЄС запровадив санкції проти представників російської судової системи за порушення прав людини у РФ

Йдеться про утиски депутата Горінова.

ЄС запровадив санкції проти представників російської судової системи за порушення прав людини у РФ
прапор РФ
Фото: rada.gov.ua

Рада Євросоюзу запровадила обмежувальні заходи щодо п’яти осіб, причетних до серйозних порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства й опозиції в Росії.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

До санкційного списку потрапили представники російської судової системи, які відіграли ключову роль у переслідуванні політвʼязня Олексія Горінова. Його засудили до трьох років колонії суворого режиму за висловлювання щодо війни Росії проти України.

У ЄС наголосили, що під час відбування покарання Горінова піддавали жорстокому поводженню: йому не надавали належної медичної допомоги попри тяжкий стан здоров’я, неодноразово ізолювали і позбавляли сну.

Запроваджені санкції передбачають заморожування активів, заборону на надання коштів, а також заборону на в’їзд до країн ЄС.

  • Наприклад, Канада застосувала санкції вже до понад 3000 фізичних та юридичних осіб із РФ, які причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies