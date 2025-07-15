Білий дім: Трамп просто цікавився можливістю ударів по Москві

Речниця Білого дому Каролайн Левітт у заяві для Newsweek прокоментувала інформацію щодо того, що президент США запитав президента України, чи може той завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.

“Президент Трамп просто ставив питання, а не заохочував до подальших вбивств. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства та покласти край цій війні”, - сказала вона.

Левітт також запевнила, що Financial Times “відома тим, що різко вириває слова з контексту, щоб отримати кліки”. Причиною цього, на її думку, є те, що “їхня газета помирає”.