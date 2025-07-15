Білий дім: Трамп просто цікавився можливістю ударів по Москві

Речниця Білого дому Каролайн Левітт у заяві для Newsweek прокоментувала інформацію щодо того, що президент США запитав президента України, чи може той завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.
“Президент Трамп просто ставив питання, а не заохочував до подальших вбивств. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства та покласти край цій війні”, - сказала вона.
Левітт також запевнила, що Financial Times “відома тим, що різко вириває слова з контексту, щоб отримати кліки”. Причиною цього, на її думку, є те, що “їхня газета помирає”.
- Раніше FT повідомило, що Дональд Трамп під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським 4 липня приватно закликав Україну посилити удари по території вглиб Росії.
- Він запитав главу України, чи зможе наша держава завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності. Володимир Зеленський відповів на це ствердно.
- Трамп підтримав цю ідею, і сказав, що ця стратегія має на меті "змусити росіян відчути біль" і примусити Кремль сісти за стіл переговорів.
- The Washington Post повідомив, що Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.
- Він також сказав, що розчарований російським диктатором Владіміром Путіним, але "ще не закінчив з ним".
- Україна отримає військове обладнання на мільярди доларів від США. Про це оголосив президент США 14 липня.