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​ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові

Подія, ймовірно, сталась 14 липня.

​ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
​ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові
Фото: Скріншот з відео

Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо можливого інциденту в Чернігові за участі правоохоронців і працівників ТЦК.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що на відео, яке поширюється в соцмережах, нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб.

“На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР запевнили, що правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео, нададуть після вивчення обставин події. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР, буде відкрито кримінальне провадження.
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