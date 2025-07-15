​ДБР перевіряє інформацію щодо можливого інциденту за участі правоохоронців і працівників ТЦК у Чернігові

Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо можливого інциденту в Чернігові за участі правоохоронців і працівників ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що на відео, яке поширюється в соцмережах, нібито 14 липня 2025 року на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб.

“На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР запевнили, що правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео, нададуть після вивчення обставин події. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР, буде відкрито кримінальне провадження.