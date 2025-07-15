Суд обрав запобіжний захід Шабуніну

Активісту заборонили, зокрема, утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром і представниками військової частини.

Печерський суд задовольнив клопотання обвинувачення і обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Термін дії «запобіжки» - до 20 серпня. На Шабуніна також поклали такі обовʼязки:

прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК;

здати паспорт для виїзду за кордон.

У ЦПК повідомили, що з клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету.