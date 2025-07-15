Суд обрав запобіжний захід Шабуніну

Печерський суд задовольнив клопотання обвинувачення і обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Термін дії «запобіжки» - до 20 серпня. На Шабуніна також поклали такі обовʼязки:
- прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;
- не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;
- утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром Юшком і представниками частини;
- не відвідувати будівлю НАЗК;
- здати паспорт для виїзду за кордон.
У ЦПК повідомили, що з клопотанням в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету.
- 11 липня ДБР провело обшуки за місцем служби і проживання активіста. Згодом Бюро повідомило, що Шабунін отримав підозру за ухилення від військової служби та шахрайство, бо систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ.
- До речі, Шабунін заявив, що не отримував підозри в користуванні волонтерським авто.
- Раніше – у лютому - ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну.
- Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата.
- Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі.