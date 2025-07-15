Митна служба: з початку року в Україну завезли кілька тисяч авто під виглядом гуманітарної допомоги

З початку 2025 року Державна митна служба України фіксує зростання кількості спроб незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

Йдеться про випадки, коли авто, заявлені як гуманітарні вантажі, фактично ввозяться в Україну без сплати митних платежів з метою подальшого перепродажу.

Так, упродовж січня–липня поточного року митники викрили кілька організованих угруповань, що діяли під прикриттям благодійних організацій – як виявилося фіктивних.

Пропуск авто через кордон був абсолютно законним, адже гуманітарною допомогою товари визнаються за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення уповноваженими державними органами.

У зловмисників були належним чином оформлені документи, тож «гуманітарні» транспортні засоби безперешкодно пройшли митне оформлення.

Але після ретельних перевірок, проведених Держмитслужбою у взаємодії з іншими державними органами, виявилося, що ці організації використовували волонтерський статус для прикриття незаконного імпорту автотранспорту.

Під виглядом гуманітарної допомогти вони завезли для перепродажу в Україні декілька тисяч автомобілів.

Юридичними засновниками таких благодійних організацій зазвичай є особи з кримінальним минулим, мешканці тимчасово окупованих територій або люди, які взагалі не знали про свою «участь» у ввезенні гуманітарної допомоги.

В одному з випадків, відповідно до документів, керівником благодійного фонду виявилася померла особа.

Держмитслужба оперативно реагує на кожен такий факт: документує порушення митних правил і, за наявності ознак кримінального правопорушення, передає матеріали до правоохоронних органів.

Загалом з початку дії воєнного стану митні органи направили 977 повідомлень про виявлені діяння з ознаками злочину, а також склали 1426 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що декларувалися як гуманітарна допомога.

Митники нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Кабінет Міністрів України суттєво спростив порядок ввезення гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, без застосування заходів нетарифного регулювання. Це рішення було необхідним для забезпечення швидкої та безперешкодної доставки критично важливих вантажів у зону бойових дій та постраждалі внаслідок ворожих атак райони.

Саме тому особливо важливо, щоб надані державою спрощення не ставали інструментом зловживань і особистого збагачення під прикриттям волонтерської діяльності. Такі випадки не лише порушують закон, а й шкодять репутації реальних благодійних ініціатив і підривають довіру суспільства до волонтерського руху, зазначає Митна служба.