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Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію (доповнено)

Він діятиме ще 90 днів. 

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію (доповнено)
Фото: ОПУ

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада. Строки нинішнього воєнного стану спливуть 6 серпня.

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За продовження проголосували 320, один проти – Олексій Гончаренко. За продовження мобілізації віддали голоси 304 депутати, проти – один (Гончаренко), утримався – теж один (Мазурашу), повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Перед голосуванням у залі законопроєкти схвалили в оборонному комітеті. 

Законопроєкти в залі представляв секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвинов. Він попросив розглянути і проголосувати за основу і в цілому. 

Це уже 16 продовження воєнного стану. 

  • Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх. 
  • Існує опція скасування воєнного стану по всій країні або на окремих її частинах і до завершення його дії. Для цього президент повинен видати указ. Умовою є відсутність загрози державній безпеці і територіальній цілісності. 
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