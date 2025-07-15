Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію (доповнено)

Він діятиме ще 90 днів.

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада. Строки нинішнього воєнного стану спливуть 6 серпня.

За продовження проголосували 320, один проти – Олексій Гончаренко. За продовження мобілізації віддали голоси 304 депутати, проти – один (Гончаренко), утримався – теж один (Мазурашу), повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Перед голосуванням у залі законопроєкти схвалили в оборонному комітеті.

Законопроєкти в залі представляв секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвинов. Він попросив розглянути і проголосувати за основу і в цілому.

Це уже 16 продовження воєнного стану.