FT: Трамп питав Зеленського, чи може Україна вдарити по Москві. Той сказав, що може, якщо дадуть зброю

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані, 26 квітня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським 4 липня приватно закликав Україну посилити удари по території вглиб Росії. Він запитав главу України, чи зможе наша держава завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на співрозмовників.

Двоє людей, знайомих з розмовою між Трампом і Зеленським, повідомили, що президент США запитав свого українського колегу, чи зможе Київ уразити військові цілі глибоко всередині Росії, якщо надасть зброю, здатну на це.

"Володимире, ти можеш влучити в Москву? ... Ти можеш влучити і в Санкт-Петербург?", – запитав Трамп.

Зеленський відповів: "Абсолютно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Трамп підтримав цю ідею, і сказав, що ця стратегія має на меті "змусити росіян відчути біль" і примусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Поки незрозуміло, чи поставить Вашингтон таку зброю, але ця дискусія підкреслює зростаюче розчарування Трампа відмовою президента Росії Володимира Путіна брати участь у переговорах про припинення вогню, запропонованих президентом США, який колись пообіцяв вирішити війну за один день.

Західний чиновник, якого поінформували про дзвінок, заявив, що розмова відображає зростаюче бажання західних партнерів України постачати далекобійну зброю, здатну "принести війну москвичам". Цю думку таємно висловлювали американські чиновники останніми тижнями.

За словами трьох обізнаних джерел, ця розмова спонукала до того, що минулого тижня в Римі американська сторона передала президенту України список потенційної зброї для Києва. Тоді Зеленський отримав список далекобійних систем, які потенційно можуть бути надані Україні шляхом через "треті руки".

Ця домовленість дозволить Трампу обійти чинне заморожування Конгресом прямої військової допомоги США, дозволивши продаж зброї європейським союзникам, які потім передадуть ці системи Києву.

Двоє людей, поінформованих про розмову між Трампом і Зеленським та знайомих з обговореннями військової стратегії між США та Україною, сказали, що однією з обговорюваних видів зброї була тактична ракетна система ATACMS. Україна вже використовувала такі ракети з дальністю польоту до 300 км для ураження цілей. Їх можна запускати з ракетних систем HIMARS, які адміністрація Байдена поставила Україні. Але вони не летять достатньо далеко, щоб досягти Москви чи Санкт-Петербурга.

Раніше Україна просила високоточні крилаті ракети "Томагавк" з дальністю близько 1600 км. Але адміністрація Трампа, як і адміністрація Байдена були стурбованими щодо "нестриманості України".

Після того, як Україна вперше використала систему ATACMS для удару по військових цілях на території Росії минулого листопада, Путін заявив, що війна "набула елементів глобального характеру", і відповів випробувальним запуском експериментальної ракети середньої дальності "Орешник" по місту Дніпро.

Російський президент неодноразово погрожував відповісти на удари. Після ударів ATACMS Росія також опублікувала оновлену версію своєї ядерної доктрини, яка знизила поріг потенційного використання. Зміни можуть передбачати перший ядерний удар Росії проти США, Великої Британії та Франції

Вашингтон час від часу застерігав Україну від їх використання для удару глибоко всередині Росії, але зараз ці обмеження, схоже, послаблюються.