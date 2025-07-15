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Спроба сформувати Асамблею Косова завершилася безуспішно вже 47-й раз поспіль

Засідання парламенту заплановано відновити 17 липня.

Спроба сформувати Асамблею Косова завершилася безуспішно вже 47-й раз поспіль
Албулена Хаджіу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 15 липня, чергова спроба сформувати Асамблею Косова завершилася безуспішно. Це була вже 47-ма така спроба. 

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Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Партії, які досі перебували в опозиції – Демократична партія Косова, Демократична ліга Косова, Альянс за майбутнє Косова та Сербський список – відмовилися висувати членів до комісії, яка мала б організувати таємне голосування з обрання спікера Асамблеї. Ці партії вважають данну процедуру несумісною з Конституцією та неодноразово оскаржували її.

В результаті засідання було перенесено, його заплановано відновити 17 липня.

В свою чергу переможець лютневих парламентських виборів, рух “Самовизначення”, наполягає на тому, що таємне голосування відповідає закону. Рух вимагає, щоб процес не блокувався. Висунення кандидатури кандидатки від “Самовизначення”, Албулене Хаджіу, на посаду спікера Асамблеї кілька разів виносилося на публічне голосування, втім не отримало необхідної підтримки, оскільки опозиція голосувала проти.

Тим часом 26 червня Конституційний суд постановив, що Асамблея має бути сформована протягом 30 днів, але не уточнив наслідки, якщо цей термін не буде дотримано.

Президент Косова Вйоса Османі наголосила, що сформування Асамблеї протягом 30 днів – як це визначено Конституційним Судом – це не питання доброї волі, а конституційний обов'язок. Вона закликала сторони якомога швидше знайти рішення.
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