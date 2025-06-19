Асамблею Косово не змогли сформувати з 34-ї спроби

Депутати Асамблеї Косово не змогли запустити роботу парламенту вже 34-й раз.
Про це повідомляє “Радіо свобода”.
Три найбільші опозиційні партії Косова та "Сербський список" вчергове відмовились делегувати представника до таємної комісії з обрання спікера парламенту. На цю посаду претендує Албулена Хаджіу від “Самовизначення”, яка не змогла отримати необхідні 61 голос у відкритому голосуванні.
Парламентарі знову зустрінуться через 48 годин, 21 червня.
Після засідання депутати “Самовизначення” заявили, що чекають на рішення Конституційного Суду щодо зміни способу голосування за спікера парламенту.
- У Косово Демократична ліга, яка перебуває у опозиції, відкинула пропозицію створити коаліцію від глави уряду Альбіна Курті. Зараз Курті не вистачає голосів власної партії для створення більшості.
- З 15 квітня кандидатка на посаду спікера Албулена Хаджіу не отримує необхідної підтримки, щоб отримати мінімум 61 голос депутата, незважаючи на 11 спроб, зроблених досі.
- Через це парламент не може почати роботу, а без цього не може бути сформований новий уряд. Курті минулого місяця пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Косова, але досі виконує обов'язки прем'єр-міністра.