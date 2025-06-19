Асамблею Косово не змогли сформувати з 34-ї спроби

Депутати Асамблеї Косово не змогли запустити роботу парламенту вже 34-й раз.

Про це повідомляє “Радіо свобода”.

Три найбільші опозиційні партії Косова та "Сербський список" вчергове відмовились делегувати представника до таємної комісії з обрання спікера парламенту. На цю посаду претендує Албулена Хаджіу від “Самовизначення”, яка не змогла отримати необхідні 61 голос у відкритому голосуванні.

Парламентарі знову зустрінуться через 48 годин, 21 червня.

Після засідання депутати “Самовизначення” заявили, що чекають на рішення Конституційного Суду щодо зміни способу голосування за спікера парламенту.