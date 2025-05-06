У Косово опозиція відхилила пропозицію щодо створення коаліційного уряду

У Косово Демократична ліга, яка перебуває у опозиції, відкинула пропозицію створити коаліцію від глави уряду Альбіна Курті. Зараз Курті не вистачає голосів власної партії для створення більшості.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Лідер Демократичної ліги Лумір Абдіджику заявив, що відкинув цю пропозицію "з огляду на чотирирічну стагнацію країни".

Замість цього Лумір Абдіджику запропонував провести консультації з усіма політичними лідерами Косова, щоб сформувати національний перехідний уряд. Сам він має керувати Косово до виборів нового президента навесні 2026 року.

"Повинен бути єдиний прем'єр-міністр з кабінетом міністрів, що об'єднує всі сили", – заявив Абдіджику, але не уточнив, хто саме може очолити такий кабмін.

Він наголосив, що Косово перебуває в глибокій інституційній кризі через нездатність партії, яка посіла перше місце на голосуванні, створити політичні партнерства для нової більшості.

З 15 квітня кандидатка на посаду спікера Албулена Хаджіу не отримує необхідної підтримки, щоб отримати мінімум 61 голос депутата, незважаючи на 11 спроб, зроблених досі.

Через це парламент не може почати роботу, а без цього не може бути сформований новий уряд. Курті минулого місяця пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Косова, але досі виконує обов'язки прем'єр-міністра.