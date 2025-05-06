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У кількох федеральних землях Німеччини стався збій у системі цифрового радіозв’язку для екстрених служб

У низці регіонів екстрені служби тимчасово перейшли на аналоговий радіозв’язок.

У кількох федеральних землях Німеччини стався збій у системі цифрового радіозв’язку для екстрених служб
поліція Німеччини
Фото: EPA/UPG

Масштабний збій цифрової системи радіозв’язку, яку використовують правоохоронні органи, рятувальні служби та органи влади, зафіксували 6 травня у кількох федеральних землях Німеччини, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство DPA.

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Федеральне міністерство внутрішніх справ підтвердило, що стався технічний збій у роботі мережі цифрового радіозв’язку BDBOS, яка обслуговує органи безпеки та екстрені служби.

Про порушення у роботі радіомережі повідомили також оперативні центри в землі Баден-Вюртемберг. Представник місцевого оперативного центру, підпорядкованого МВС, підтвердив факт інциденту.

Про аналогічні проблеми також поінформували диспетчерські центри пожежної охорони та служб порятунку в інших регіонах країни.

Причини збою наразі невідомі. Залишається відкритим питання, чи йдеться про технічний дефект, чи про цілеспрямовану атаку, зокрема хакерську.

У низці регіонів екстрені служби тимчасово перейшли на аналоговий радіозв’язок. Водночас інцидент викликав різку реакцію з боку представників правоохоронців.

Система BDBOS охоплює понад 5000 базових станцій та забезпечує покриття цифровим зв’язком 99,2% території ФРН. Канал використовують поліція, пожежні частини, служби порятунку та інші структури безпеки.
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