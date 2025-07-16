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На Закарпатті ліквідували канал з переправлення людей через держкордон

За даними слідства, чоловік намагався підкупити прикордонника за 10 тис. доларів.

На Закарпатті ліквідували канал з переправлення людей через держкордон
На Закарпатті ліквідували канал з переправлення людей через держкордон
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники з правоохоронцями ліквідували канал з переправлення людей через державний кордон.

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Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловік намагався підкупити прикордонника за $10 000, щоб незаконно переправити до Угорщини чотирьох порушників. Але військовослужбовець на хабар не спокусився”, - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваного затримали під час передачі частини суми у розмірі 4,3 тис. доларів.

Його підозрюють у спробі підкупу і у організації незаконного переправлення через кордон. 

Крім того, затримали чотирьох “клієнтів”, на яких склали протоколи про адмінправопорушення. 

Правоохоронці провели обшуки та вилучили предмети, які можуть стати доказами протиправної діяльності підозрюваного, слідство триває.
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