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На фронті загинув спортсмен, боєць “Азову” Юрій Єгоров

Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

На фронті загинув спортсмен, боєць “Азову” Юрій Єгоров
Юрій Єгоров
Фото: Федерація боксу України

11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боєць розвідки бригади “Азов” Національної гвардії України.

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Про це повідомляє Федерація боксу України.

Юрій Єгоров народився у 2004 році в селі Рижани Володарськ-Волинського району Житомирщини, де закінчив школу, та потім вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету.

Юрій був у складі збірної Житомирської області з боксу, виступав за БК "Стелс". 

Після початку повномасштабної війни спортсмен добровільно став на захист України. 
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