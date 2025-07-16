На фронті загинув спортсмен, боєць “Азову” Юрій Єгоров

Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боєць розвідки бригади “Азов” Національної гвардії України.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Юрій Єгоров народився у 2004 році в селі Рижани Володарськ-Волинського району Житомирщини, де закінчив школу, та потім вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету.

Юрій був у складі збірної Житомирської області з боксу, виступав за БК "Стелс".

Після початку повномасштабної війни спортсмен добровільно став на захист України.