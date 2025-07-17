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Посадовця однієї з міськрад Житомирщини підозрюють у незаконному бронюванні

За даними слідства, чиновник за гроші пропонував формальне працевлаштування у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Посадовця однієї з міськрад Житомирщини підозрюють у незаконному бронюванні
Посадовця однієї з міськрад Житомирщини підозрюють у незаконному бронюванні
Фото: Пресслужба Управління СБУ у Житомирській області

Правоохоронці підозрюють посадовця однієї з міськрад Житомирської області у незаконному бронюванні за хабар.

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Про це повідомила пресслужба Управління СБУ у Житомирській області.

“За даними слідства, чиновник за гроші пропонував військовозобов’язаним чоловікам формальне працевлаштування у підвідомчих загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, на посаду помічника вчителя в інклюзивних класах”, - йдеться у повідомленні.

Робота з дітьми з особливими освітніми потребами давала підстави для відстрочки від мобілізації у воєнний час.

Оперативники СБУ задокументували, як підозрюваний запропонував місцевому жителю призовного віку за 4 тис. доларів оформитись на роботу в школу, і встиг отримати за це “аванс”.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання фінальної частини хабаря і вилучили гроші та документи, що підтверджують протиправну діяльність службовця.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. гривень.
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