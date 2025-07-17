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П'ятеро мешканців Харківщини постраждали через російські удари

Ворог атакував 3 населені пункти області, пошкодив пожежу частину та "швидкі".

П'ятеро мешканців Харківщини постраждали через російські удари
Наслідки російського удару
Фото: Поліція Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У області пошкоджена пожежна частина та 3 авто екстреної медичної допомоги.

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Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп'янську постраждали два 53-річні і 59-річний чоловіки, 53-річна і 73-річна жінки. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 24 некеровані авіаційні ракети;
  • 2 КАБ;
  • 2 БпЛА типу "Шахед";
  • 7 fpv-дронів.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено пожежну частину (с. Приколотне), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги, 3 легкові автомобілі (м. Куп'янськ); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Вище Солоне).

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.
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