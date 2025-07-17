П'ятеро мешканців Харківщини постраждали через російські удари

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У області пошкоджена пожежна частина та 3 авто екстреної медичної допомоги.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп'янську постраждали два 53-річні і 59-річний чоловіки, 53-річна і 73-річна жінки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 24 некеровані авіаційні ракети;
- 2 КАБ;
- 2 БпЛА типу "Шахед";
- 7 fpv-дронів.
Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено пожежну частину (с. Приколотне), 2 приватні будинки, багатоквартирний будинок, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги, 3 легкові автомобілі (м. Куп'янськ);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Вище Солоне).
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.