Найбільше боїв вчора відбулося на Лиманському, Новопавлівському та Покровському напрямках фронту

Розпочалася 1240-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Ободи Сумської області; Добропілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, загарбник атакував у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.