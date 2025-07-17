На Херсонщині окупанти поранили людей, пошкодили будинки та авто

Упродовж доби російська армія поранила трьох мешканців Херсонщини. Ворог атакував 38 населених пунктів області.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Велетенське, Дар’ївка, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Новодмитрівка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Українка, Чорнобаївка, Широка Балка та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків.
Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
- Російський дрон атакував комбайн у Білозерській громаді на Херсонщині. Унаслідок атаки знищені посіви, згоріла техніка.