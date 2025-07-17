На Херсонщині окупанти поранили людей, пошкодили будинки та авто

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Велетенське, Дар’ївка, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Новодмитрівка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Українка, Чорнобаївка, Широка Балка та місто Херсон.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies