​Російські війська втратили за добу майже 1200 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 1190 російських солдатів, знищили 4 ворожі танки, 1 бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, 1 засіб ППО і 154 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 038 650 осіб.

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