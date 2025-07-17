​Російські війська втратили за добу майже 1200 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 1190 російських солдатів, знищили 4 ворожі танки, 1 бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, 1 засіб ППО і 154 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб
- танків – 11029 (+4) од
- бойових броньованих машин – 22996 (+1) од
- артилерійських систем – 30438 (+43) од
- РСЗВ – 1440 (+0) од
- засоби ППО – 1197 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154)
- спеціальна техніка – 3932 (+0).