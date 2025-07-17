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​Російські війська втратили за добу майже 1200 солдатів

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 038 650 осіб.

​Російські війська втратили за добу майже 1200 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знешкодили 1190 російських солдатів, знищили 4 ворожі танки, 1 бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, 1 засіб ППО і 154 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб 
  • танків – 11029 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 22996 (+1) од
  • артилерійських систем – 30438 (+43) од
  • РСЗВ – 1440 (+0) од
  • засоби ППО – 1197 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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