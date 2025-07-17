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Затримали підозрюваного у вбивстві інструкторів у навчальному центрі Чернігівщини

Курсант вистрілив у інструкторів під час навчальних стрільб. 

Затримали підозрюваного у вбивстві інструкторів у навчальному центрі Чернігівщини
Поліція, ілюстративне фото
Фото: Національна поліція

У Чернігівській області затримали підозрюваного у вбивстві двох військовослужбовців у  навчальному центрі.

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Про це повідомила Національна поліція сьогодні, 17 липня. 

Зазначається, що вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. 

"Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці. 

Триває досудове розслідування.
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