Затримали підозрюваного у вбивстві інструкторів у навчальному центрі Чернігівщини

Курсант вистрілив у інструкторів під час навчальних стрільб.

У Чернігівській області затримали підозрюваного у вбивстві двох військовослужбовців у навчальному центрі.

Про це повідомила Національна поліція сьогодні, 17 липня.

Зазначається, що вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули.

"Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.

Триває досудове розслідування.