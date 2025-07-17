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Міністерство оборони спростило правила використання БпЛА на період воєнного стану

Норми привели у відповідність до реалій сучасної війни.

Міністерство оборони спростило правила використання БпЛА на період воєнного стану
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України затвердило зміни до ключових чотирьох наказів про використання безпілотників, скасувавши неактуальні під час війни вимоги. На період воєнного стану та протягом трьох місяців від його припинення відтепер не застосовується низка їх положень, передає пресслужба оборонного відомства. 

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Спрощено вимоги до польотів та обслуговування безпілотників. Зокрема, правила виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України не діятимуть щодо БпАК разового використання усіх типів та класів, а також БпАК I класу категорій «мікро» (тактичні, вагою до 2 кг, наприклад Mavic 3) та «міні» (тактичні поля бою, вагою до 15 кг, типу DJI Matrice 300). Більшість видів БпАК не підлягають обов’язковому внесенню до реєстру державних повітряних суден. 

Персонал з керування безпілотниками І класу не потрібно направляти на обов'язкову льотну лікарську експертизу для визначення придатності до польотів, згідно змін. Допуск до керування БпАК надає наказом командир частини. Правила медичного забезпечення польотів державної авіації не застосовуються до екіпажів БпАК І класу.

Детальніше зі змінами можна ознайомитися за посиланням

“Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій. Регулювання не має зайве обтяжувати їх, створювати бюрократичні перепони”, – говорить заступник міністра оборони Валерій Чуркін. 

Оновлення підготував Офіс підтримки змін Міністерства оборони України у співпраці з Головним управлінням державної авіації МОУ і Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.

“Норми привели у відповідність до реалій сучасної війни. Ухвалені до повномасштабного вторгнення накази містили правила, які неможливо виконати через високу інтенсивність бойових дій, велику кількість різних типів БпАК, швидку зміну технологій їх використання. Деякі з них не просто не відповідали реальності, а й були небезпечні. Наприклад, існувала вимога розміщувати на безпілотниках контактні дані операторів”, – пояснює Юлія Марушевська, керівниця Офісу змін МОУ. 

Міністерство оборони вжило цих заходів у відповідь на запити військових, котрі вказували на необхідність скасувати застарілі правила, зокрема через дерегуляційний портал МОУ.
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