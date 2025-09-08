20-метрову козацьку чайку, шаблю Мазепи і поїзд злуки покажуть на київському вокзалі

26 вересня організація Ukraine WOW відкриває на Центральному залізничному вокзалі у Києві нову інтерактивну виставку.

Виставка складається з п’ятьох тематичних блоків: «Земля», «Правителі/Воїни», «Мислителі», «Митці», «Незалежність». Експозиція налічує понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон:

шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава;

оригінальні стародруки зі згадками України — від Боплана (1651) до Маршалла (1772);

потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР;

копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія;

репліка 20-метрової козацької чайки;

«Золотий м’яч» Андрія Шевченка, статуетки «Євробачення», які для України виграли Руслана, Джамала та гурт Kalush Orchestra, Пулітцерівська премія та премія BAFTA за фільм «Камінь, папір, ножиці», в якому зіграв Олександр Рудинський, сукня FROLOV для Сабріни Карпентер та капелюх Руслана Багінського для Мадонни;

VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу, перенестись на сцену нового мюзиклу «Ребелія» творчого об’єднання МУР;

відтворена хата Поліни Райко та 7-метрова декорація з вистави «Конотопська відьма».

Над створенням проєкту працювала команда з понад 200 людей. За концепцію та реалізацію виставки відповідають ГО Ukraine WOW та агенція Gres Todorchuk. Проєкт створений за підтримки Міністерства закордонних справ України. Експонати надані музеями у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України та приватними колекціонерами.

До складу експертної групи проєкту увійшли викладач бізнес-шкіл Валерій Пекар, філософ Антон Дробович, історик Олексій Сокирко. Кураторкою проєкту стала Ксенія Малих, а головним редактором ― письменник і ведучий подкасту «Простими словами» Марк Лівін.

Частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку Національної бібліотеки України ім. Вернадського, Музею археології при Інституті археології НАН України, Національного науково-природничого музею при НАН України, Черкаського міського археологічного музею середньої Наддніпрянщини, Національного музею історії України, Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського.

«Ukraine WOW вперше відкрилася на залізничному вокзалі у 2019 році й стала найпопулярнішою виставкою в історії незалежної України. За три з половиною місяці її відвідали 333 000 людей, а зачинилася вона лише через пандемію ковіду. Шість довгих років ми чекали нагоди, щоб переосмислити та знову відкрити цей проєкт, — говорять засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей. — Ми вдячні Ярославу Грицаку, Валерію Пекарю, Ксенії Малих, Антону Дробовичу, Олексію Сокирко, які допомогли нам сформулювати концепцію Ukraine WOW і кристалізувати тему спадщини та спадкоємців».

Ukraine WOW створена коштом українського бізнесу. Головними партнерами стали стратегічний партнер ГО Ukraine WOW мережа мультимаркетів «Аврора», найбільший маркетплейс країни ROZETKA, платіжна система Visa.

Виставка працюватиме до 9 листопада включно. Придбати квиток можна буде онлайн на сайті Concert.ua.