ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

У Білій Церкві пройде вікенд давньої музики

Він присвячений святкуванню 993-річчя від заснування міста.

Території культури
У Білій Церкві пройде вікенд давньої музики
Фото: надано організаторами

13 та 14 вересня у Білоцерківському будинку органної та камерної музики відбудеться фестиваль «Вікенд давньої музики. Резиденція».

В рамках фестивалю пройдуть виступи українських колективів, що спеціалізуються на виконанні музики XVI-XVIII ст., майстер-клас із традиційних українських танців і концерт молодих музикантів та музиканток, що долучаються до барокового виконавства.

гурт «ДваТри»
Фото: надано організаторами
гурт «ДваТри»

Розклад фестивалю:

13 вересня:

15:30 — Традиційні танці з гуртом «ДваТри». Цей колектив виконує українську традиційну інструментальну музику з Наддніпрянщини та Полісся. Учасники гурту займаються популяризацією народних танців у їхньому природному середовищі. Мелодії учасники гурту вивчають з архівних записів українських сільських музик максимально наближено до оригіналів, без обробок.

18:00 — МУЗИКА ПАЛАЦІВ (Ансамбль давньої музики Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика «Terra Barocca»). Ансамбль виконує оригінальні прочитання творчості славетних композиторів доби бароко, відкриває музику забутих майстрів. Програма «МУЗИКА ПАЛАЦІВ» пропонує помандрувати до найвеличніших європейських палаців, слухаючи музику, яка звучала при дворах королів, герцогів і графів. 

14 вересня:

15:00 — НОВІ ІМЕНА ДАВНЬОЇ МУЗИКИ (концерт резиденток та резидентів)

18:00 — ТІ, ЩО ЩАСЛИВІ (Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble Національного будинку музики). Liatoshynskyi Capella відома історично інформованим виконавством давньої музики. В програмі «ТІ, ЩО ЩАСЛИВІ» звучатиме музика італійських, німецьких та англійських композиторів епохи бароко. Особливістю концерту є використання копій давніх інструментів, зокрема клавесина, теорби, барокових скрипки та віолончелі. 

Liatoshynskyi Capella
Фото: надано організаторами
Liatoshynskyi Capella

Фестиваль проходить у партнерстві з Національним будинком музики в межах реалізації Гранту Президента України для молодих митців та присвячений святкуванню 993-річчя від заснування Білої Церкви.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Території культури
﻿
