В Баку відкрили виставку сучасних українських митців та аудіоперформанс

В Баку в межах програми YARAT Contemporary Art Space відбулася виставка «Я і ковчег, я і потоп всесвітній» (англ. «Me and the Ark, Me and the Great Flood») . Це міжнародний проєкт, кураторований українцем Костянтином Дорошенком, що об’єднав митців з Азербайджану, України, Грузії, Литви, Боснії та Герцеговини, Чехії. Виставка була присвячена філософії суфійського поета Насімі та його концепції «Я — Істина» (я — Бог).

Фото: YARAT Contemporary Art Space/Ali Rza В центрі куратор виставки Костянтин Дорошенко

У рамках цієї виставки український композитор, митець та гітарист гурту "Gapochka" Євген Якшин презентував аудіовізуальний перформанс "Злий, дурний та слабкий", що поєднував музику, відео та інсталяцію. Його робота стала важливою складовою експозиції, що досліджувала теми самопізнання, духовності та колективної пам’яті.

"Перформанс-ритуал «Злий, дурний та слабкий», що відбувся у просторі Yarat, складається з моїх музичних композицій різних періодів. Проте основою є новий матеріал з однойменною назвою, над яким я зараз працюю і який має побачити світ наприкінці цього року.Головна тема — усвідомлення внутрішнього зла: коли в пориві злості втрачаєш контроль над собою і стаєш вразливим. Зло має чітку форму й часто асоціюється з силою. Але якщо подивитися глибше, його основою виявляються страх та невпевненість.Музичну програму я вибудував так, щоб, пройшовши шлях від першого треку до останнього, слухачі та глядачі змогли відчути катарсис і повне очищення. Кожен наступний трек стає гучнішим та емоційнішим, а останній виходить у «нульову точку». У фіналі залишається звук тліючого вогню, і десь у далині ледве чутно мотив колискової (вокальну партію ще у 2018 році записала Даніела Заюшкіна з гурту Vivienne Mort)",—розповідає Євген.

За його словами, ідею для перформансу дала одна давня традиція: в Азербайджані наприкінці року спалювали старі речі, утворюючи великі вогнища, а потім стрибали через них, очищаючись від усього злого.

"Саме цей ритуал я взяв за основу. Візуально підтримати атмосферу мені допоміг азербайджанський художник Emin Mathers: він створив відеосупровід, яким керував наживо під час виступу. Його робота зі світлом і тінню ще більше розкрила тему",—коментує свою роботу Євген Якшин.

Фото: YARAT Contemporary Art Space/Ali Rza

Також в рамках виставки куратор Костянтин Дорошенко влаштував екскурсію.

"Мені пощастило потрапити на кураторську екскурсію виставкою та почути всі сенси. Саме тоді й з’явилася ідея продовжити виставку власним перформансом.Виставка починається з експресивних робіт українських художників Володимира Буднікова та Влади Ралко (я давній шанувальник їхньої творчості), а закінчується медитативними роботами азербайджанських авторів. Мій виступ гармонійно розгортається від тихого шуму, який поступово посилюється, доходить до піку і провалюється в благодатну тишу — Ніщо. Тут можна відчути паралелі з роботами Тарлана Гарчу («Ніщо») та Влади Ралко («Львівський щоденник»)"— дліиться враженнями Якшин.

Виставка «Я і ковчег, я і потоп всесвітній» стала значущою подією в культурному житті Баку, сприяючи міжкультурному діалогу та розширенню розуміння суфійської філософії через сучасне мистецтво.