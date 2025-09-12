Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаКультура

У Києві стартував ювілейний 10-й фестиваль «Лінія іспанського кіно»

Протягом фестивалю будуть показані 5 різножанрових іспанських фільмів.

CultHub
У Києві стартував ювілейний 10-й фестиваль «Лінія іспанського кіно»
Фото: Анастасія Мантач

У кінотеатрі «Жовтень» відбулося урочисте відкриття 10-го фестивалю «Лінія іспанського кіно». Цього року кіноподія проходить у двох містах: у Києві — з 11 до 16 вересня, а у Львові — з 13 до 16 жовтня в кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Forum Lviv). Про це пише на своїх ресурсах "Артхаус Трафік".

Глядачі зможуть побачити різножанрові іспанські фільми року — від чутливої мелодрами й дорослої комедії до кримінального трилера, фантастичної сімейної комедії та історичної пригодницької драми. Фестиваль організували Посольство Іспанії в Україні та Іспанське агентство з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (AECID) у партнерстві з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні
Фото: Анастасія Мантач
Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні

Під час відкриття до гостей звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хага:

 «Нинішня агресія Росії — це не лише напад на український народ і державу, а й атака на українську культуру. Усі наші спільні проєкти й співпраця є підтвердженням вашої сміливості, вашого спротиву й відновлення. Іспанія допомагає Україні не лише у військовій та економічній сферах, а й активно співпрацює у сфері культури — і продовжуватиме це робити. Ми створюємо містки між нашими країнами, а такі заходи, як фестиваль «Лінія іспанського кіно», допомагають розвивати зв’язки у різних сферах культурної галузі».

Григорій Фесенко, актор, блогер, амбасадор фільму-відкриття «Глуха»
Фото: Анастасія Мантач
Григорій Фесенко, актор, блогер, амбасадор фільму-відкриття «Глуха»

Фільмом-відкриттям стала мелодрама «Глуха» – призерка Берлінале та тріумфатор кінофестивалю в Малазі, де здобула п’ять нагород, включно з призом за найкращий фільм. Її відзначили також на фестивалях у Сіетлі, Брюсселі та Гвадалахарі, а на Letterboxd вона потрапила до топ-50 фільмів 2025 року. Стрічка Еви Лібертад розповідає про нечуючу жінку, яка, ставши матір’ю, проходить складний шлях викликів і прийняття себе. Амбасадором релізу, який стартує в кінотеатрах 25 вересня, став блогер та актор «Племені» Григорій Фесенко.

Фото: Анастасія Мантач

Загалом до програми фестивалю увійшло 5 фільмів:

 -«Глуха», режисерка Ева Лібертад

-«Стрибок у часі», режисерка Ольґа Озоріо

-«Під прикриттям», режисерка Арантша Ечеваррія

-«Сусіди зверху», режисер Сеск Ґай

-«Полонений», режисер Алехандро Аменабар

 

 

