У Києві стартував ювілейний 10-й фестиваль «Лінія іспанського кіно»

У кінотеатрі «Жовтень» відбулося урочисте відкриття 10-го фестивалю «Лінія іспанського кіно». Цього року кіноподія проходить у двох містах: у Києві — з 11 до 16 вересня, а у Львові — з 13 до 16 жовтня в кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Forum Lviv). Про це пише на своїх ресурсах "Артхаус Трафік".

Глядачі зможуть побачити різножанрові іспанські фільми року — від чутливої мелодрами й дорослої комедії до кримінального трилера, фантастичної сімейної комедії та історичної пригодницької драми. Фестиваль організували Посольство Іспанії в Україні та Іспанське агентство з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (AECID) у партнерстві з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Фото: Анастасія Мантач Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні

Під час відкриття до гостей звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хага:

«Нинішня агресія Росії — це не лише напад на український народ і державу, а й атака на українську культуру. Усі наші спільні проєкти й співпраця є підтвердженням вашої сміливості, вашого спротиву й відновлення. Іспанія допомагає Україні не лише у військовій та економічній сферах, а й активно співпрацює у сфері культури — і продовжуватиме це робити. Ми створюємо містки між нашими країнами, а такі заходи, як фестиваль «Лінія іспанського кіно», допомагають розвивати зв’язки у різних сферах культурної галузі».

Фото: Анастасія Мантач Григорій Фесенко, актор, блогер, амбасадор фільму-відкриття «Глуха»

Фільмом-відкриттям стала мелодрама «Глуха» – призерка Берлінале та тріумфатор кінофестивалю в Малазі, де здобула п’ять нагород, включно з призом за найкращий фільм. Її відзначили також на фестивалях у Сіетлі, Брюсселі та Гвадалахарі, а на Letterboxd вона потрапила до топ-50 фільмів 2025 року. Стрічка Еви Лібертад розповідає про нечуючу жінку, яка, ставши матір’ю, проходить складний шлях викликів і прийняття себе. Амбасадором релізу, який стартує в кінотеатрах 25 вересня, став блогер та актор «Племені» Григорій Фесенко.

Фото: Анастасія Мантач

Загалом до програми фестивалю увійшло 5 фільмів:

-«Глуха», режисерка Ева Лібертад

-«Стрибок у часі», режисерка Ольґа Озоріо

-«Під прикриттям», режисерка Арантша Ечеваррія

-«Сусіди зверху», режисер Сеск Ґай

-«Полонений», режисер Алехандро Аменабар