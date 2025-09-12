Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
На фронті загинув один із творців фестивалю Air Гоголь Fest Володимир «Подолян» Щерба

Він служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді.

На фронті загинув один із творців фестивалю Air Гоголь Fest Володимир «Подолян» Щерба
Володимир «Подолян» Щерба
Фото: Facebook/Anton Slepakov

На війні загинув вінничанин Володимир «Подолян» Щерба.

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК.

Щерба був активним діячем мистецького об'єднання PLAI, долучався до організації багатьох культурних проєктів у місті. Зокрема, митець був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, продюсував документальний серіал «Ми з України», співзаснував культурний простір «ПІЧ». 

Під час повномасштабного вторгнення Росії Щерба долучився до лав ЗСУ, служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. 

У Вінницйькій міській раді повідомили, що боєць на посаді оператора БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Foxtrot» нищив ворожі цілі на сумському напрямку. Митець загинув під час бойового завдання 6 вересня. 
