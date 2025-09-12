На фронті загинув один із творців фестивалю Air Гоголь Fest Володимир «Подолян» Щерба

Він служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді.

На війні загинув вінничанин Володимир «Подолян» Щерба.

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК.

Щерба був активним діячем мистецького об'єднання PLAI, долучався до організації багатьох культурних проєктів у місті. Зокрема, митець був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, продюсував документальний серіал «Ми з України», співзаснував культурний простір «ПІЧ».

Під час повномасштабного вторгнення Росії Щерба долучився до лав ЗСУ, служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді.

У Вінницйькій міській раді повідомили, що боєць на посаді оператора БпЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Foxtrot» нищив ворожі цілі на сумському напрямку. Митець загинув під час бойового завдання 6 вересня.