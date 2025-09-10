​Кримські цілі
ГоловнаКультура

У Києві відкрили виставку на підтримку Патронатної служби бригади «Хартія»

Вона триватиме до 16 вересня.

У Києві відкрили виставку на підтримку Патронатної служби бригади «Хартія»
Наталія Іванова, Сергій Жадан, Дар’я Криж
Фото: надано організаторами

9 вересня у київській галереї «Дукат» письменник, військовослужбовець, громадський діяч Сергій Жадан відкрив колективну виставку «Мистецтво Гідності» — мистецький жест солідарності та підтримки Патронатної служби 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія». 

На відкриття також завітав давній друг бригади Святослав Вакарчук та виконав кілька пісень, вже не вперше висловивши свою підтримку хартійцям. 

«Цю виставку ми зробили, щоб ще раз нагадати про бійців, які на жаль отримали поранення, які зникли безвісти. Ми як Патронатна служба на контакті з бійцями з першого дня поранення. І в основі нашої комунікації лежить повага до гідності. Саме тому це лейтмотив цієї виставки. І саме про це ми говоримо і будемо говорити», - розповіла очільниця Патронатної служби корпусу «Хартія» Людмила Галичина 

На експозиції зібрали роботи (живопис, графіка, скульптура, ліногравюра) таких українських митців як Олександр Ройтбурд, Павло Маков, Матвій Вайсберг, Віктор Сидоренко, Олег Тістол, Микола Маценко, Гамлет Зіньківський, Костянтин Зоркін, Поліна Кузнецова, Олег Калашник, Марія Куліковська, Жанна Кадирова, Михайло Скоп (Neivanmade), Юрій Кох, Олексій Сай, Олекса Манн, Віталій Кравець, Сергій Майдуков, Валерій Бондар, Макс Паленко, Соломія Гороб’юк.

Кураторами проєкту виступили Сергій Жадан (бригада «Хартія»), Наталія Іванова (Yermilov Centre), Дар’я Криж (Squat 17b). Партнером проєкту стала KSE Foundation.

Виставка триватиме до 16 вересня. В межах події пройдуть поетичні читання, лекції та зустрічі. Зокрема, 10 вересня Жадан презентує книгу Михайля Семенка «Арії Трьох П’єро», наступного дня – 11 вересня – відбудеться лекція для партнерок військовослужбовців від ВО «Веста», 12 вересня - лекція Вахтанга Кіпіані «Яків Гніздовський. Як його повернути домів», 13 вересня - On Freedom: зустріч-розмова з Тімоті Снайдером (модерує Олена Гусейнова), 15 вересня - «Безбарʼєрність: з чого усе починається?» — лекція від ГО «Безбар’єрність», а 16 вересня - фінісаж виставки і аукціон, долучитись до якого можна як офлайн, так і онлайн на сайті аукціонного дому «Дукат». Усі заходи розпочинатимуться о 19.00, лише On Freedom – о 18.30, а фінісаж – о 18.00.

Вхід на події буде вільний, але за попередньою реєстрацією, наголосили організатори. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінках Патронатної служби «Хартії».

