Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзига" після звинувачень у домашньому насильстві

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаКультура

Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзига" після звинувачень у домашньому насильстві

Актор має намір зосередитися на роботі та "на чесному проходженні всіх необхідних процедур". 

Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзига" після звинувачень у домашньому насильстві
Костянтин Темляк
Фото: Instagram/kostiatemliak

Актор та військовослужбовець Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзига", яку він отримав за виконання головної ролі у фільмі "БожеВільні" в номінації "Найкраща акторська робота".

Про це повідомляється на сторінці фільму у фейсбуці.

"Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії «Золота Дзиґа». Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати засобою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя", - пояснив актор. 

Темляк додав, що має намір зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. 

"Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", - додав він.

Про звинувачення Костянтина Темляка:

 – на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова (Чорнобай) повідомила, що актор Костянтин Темляк, з яким вона була у стосунках, протягом 4 років чинив щодо неї фізичне та психологічне насильство;

– вона також опублікувала відомості про переписку Темляка з 15-річною дівчиною (нині співачка Manita), де актор надсилав неповнолітній повідомлення сексуального характеру та інтимні фото;

– Темляк у своєму Instagram зізнався, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її [Анастасію], штовхнути або стиснути руку до синця", публічно вибачився перед Анастасією;

– Manita, який нині 17 років, розповіла у Instagram, що актор вибачився перед нею також. 

– Національна поліція почала досудове розслідування, яке стосується звинувачень актора в насильстві. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies