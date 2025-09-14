Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзига" після звинувачень у домашньому насильстві

Актор має намір зосередитися на роботі та "на чесному проходженні всіх необхідних процедур".

Актор та військовослужбовець Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзига", яку він отримав за виконання головної ролі у фільмі "БожеВільні" в номінації "Найкраща акторська робота".

Про це повідомляється на сторінці фільму у фейсбуці.

"Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії «Золота Дзиґа». Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати засобою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя", - пояснив актор.

Темляк додав, що має намір зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур.

"Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", - додав він.

Про звинувачення Костянтина Темляка:

– на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова (Чорнобай) повідомила, що актор Костянтин Темляк, з яким вона була у стосунках, протягом 4 років чинив щодо неї фізичне та психологічне насильство;

– вона також опублікувала відомості про переписку Темляка з 15-річною дівчиною (нині співачка Manita), де актор надсилав неповнолітній повідомлення сексуального характеру та інтимні фото;

– Темляк у своєму Instagram зізнався, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її [Анастасію], штовхнути або стиснути руку до синця", публічно вибачився перед Анастасією;

– Manita, який нині 17 років, розповіла у Instagram, що актор вибачився перед нею також.

– Національна поліція почала досудове розслідування, яке стосується звинувачень актора в насильстві.