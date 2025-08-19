Нацполіція проводить досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві

Національна поліція почала досудове розслідування, яке стосується звинувачень актора Костянтина Темляка у насильстві.

Про це, у відповідь на запит LB.ua, повідомив т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи Головного управління Національної поліції у м. Києві Дмитро Петровський.

“Чи розпочали органи поліції кримінальне провадження щодо актора Театру на Подолі Костянтина Темляка, якого фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила у домашньому насильстві, а також у тому, що він нібито переписувався із 15-річною дівчиною, нині співачкою Manita, та надсилав їй повідомлення і фотозображення сексуального характеру?” – йшлося у нашому запиті.

“Інформуємо, що на даний час слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), в рамках якого проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень,” – зазначив Петровський у відповіді на цей запит.

Водночас, у відповіді не йдеться про розслідування ймовірного злочину щодо неповнолітньої, хоча стаття 156 КК України (розбещення неповнолітніх) дає можливість публічного обвинувачення, коли поліція має право почати провадження навіть без заяви потерпілої особи. Про це у коментарі для LB.ua розповів Данило Трясов, адвокат Адвокатського об’єднання LESHCHENKO & PARTNERS.

“Дана стаття Кримінального кодексу України не відноситься до інституту приватного обвинувачення, що у свою чергу зобов’язує органи Національної поліції України (державу) незалежно від наявності заяви чи скарги потерпілого (неповнолітніх) виявляти такі злочини, вносити відомості про такі злочини до ЄРДР та захищати права та свободи неповнолітніх. Тобто державні органи повинні діяти з власної ініціативи. (...) Оскільки часто сам потерпілий дитячого віку фізично чи психологічно не здатен звернутися до правоохоронців — тому закон покладає на державні органи обов’язок діяти «ex officio» (з власної ініціативи). Отже, якщо в ЗМІ оприлюднено відомості про можливе розбещення неповнолітніх, органи Національної поліції України зобов’язані перевіряти таку інформацію та вносити відомості до ЄРДР і без заяви потерпілого. У такому разі досудове розслідування починається «за фактом вчинення злочину щодо неповнолітнього», а вже в ході досудового розслідування встановлюються всі обставини, опитуються ймовірні потерпілі, свідки тощо,” — пояснює Трясов.

Про звинувачення Костянтина Темляка:

– на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова повідомила, що актор Костянтин Темляк, з яким вона була у стосунках, протягом 4 років чинив щодо неї фізичне та психологічне насильство;

– вона також опублікувала відомості про переписку Темляка з 15-річною дівчиною (нині співачка Manita), де актор надсилав неповнолітній повідомлення сексуального характеру та інтимні фото;

– Темляк у своєму Instagram зізнався, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її [Анастасію], штовхнути або стиснути руку до синця", публічно вибачився перед Анастасією;

– Manita, який нині 17 років, розповіла у Instagram, що актор вибачився перед нею також.