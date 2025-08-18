У Львові пройшов 1-й BestsellerFest

У Львові на території !FESTrepublic завершився триденний книжковий фестиваль BestsellerFest. У ньому взяли участь більше сотні українських письменників і письменниць та понад 50 видавництв.

Основна програма BestsellerFest 2025 була зосереджена довкола двадцяти авторів і авторок бестселерів: Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Павло Дерев’янко, Андрій Кокотюха, Максим Кідрук, Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Дочинець, Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Тамара Горіха Зерня, Ольга Войтенко, Володимир В’ятрович, Володимир Станчишин, Ярослав Грицак.

Рекордсменами із безперервного підписування книг стали Оксана Забужко та Ілларіон Павлюк - їхні автограф-сесії тривали по три години. Уривок із нового роману Павлюка “Книга Еміля”, який вийде друком восени, продали на благодійному аукціоні для війська за 106 тисяч гривень. За 100 тисяч гривень пішли з молотка три книги Забужко з автографами.

BestsellerFest 2025

“На BestsellerFest ми зібрали здебільшого прозаїків, адже для поетів у нас є інший фестиваль – “Земля Поетів”, який цьогоріч відбудеться 8-9 листопада також на !FESTrepublic, – розповідає засновниця фестивалю BestsellerFest, поетка та видавчиня Мар’яна Савка. — Коли задумувала новий формат книжкової події, мені передовсім йшлося про формування спільноти людей, яких об’єднує література. І нам вдалося зібрати найкращих українських авторів, видавців і читачів. За три дні фестиваль відвідало близько п’яти тисяч людей! На всіх понад 70-ти подіях були слухачі, на більшості - аншлаги. А це ще одне моє бажання - щоб наші письменники відчували себе зірками у своїй країні”.

BestsellerFest також представив музичну програму: щовечора відбувалися концерти просто неба, хедлайнерами яких стали Ірена Карпа і гурт “Фактично Самі” та Сергій Мартинюк і гурт “Фіолет”.

На BestsellerFest пройшов збір коштів для 12-ої Бригади Спецпризначення «Азов» НГУ. Вдалося зібрати близько 700 000 грн.Усі аукціони в ході фестивалю проводив відомий волонтер Олександр “Колмен” Сердюк.