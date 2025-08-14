Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаКультура

Український оперний співак Андрій Кошман виступить в Данії до Дня Незалежності України

Заходи організовує Український Дім у Данії.

CultHub
Український оперний співак Андрій Кошман виступить в Данії до Дня Незалежності України
Фото: зі сторінки Андрія Кошмана

Український соліст Nova Opera, артист-резидент The Metropolitan Opera Андрій Кошман виступить із концертом до Дня незалежності України в Данії. В основі заходів ствердження незалежності та українського непоборного шляху з 1991 року. Захід організований Ukraine House in Denmark у співпраці з Nielsen Saloner.

Фото: з фейсбуку Ukrainian House in Denmark

В програмі звучатимуть твори сучасних українських композиторів Валентина Сильвестрова, Сергія Зажитка, ВІкторії Польової, а також молодшого покоління Романа Григоріва, Андрія меркеля, Яни Шлябанської, Сергія ВІлки. Український репертуар доповнять твори данських композиторів Пер Нерґора та Карла Нільсена, що підкреслюють культурні зв’язки між Україною та Данією.

Перед концертом, об 11:00, відбцдеться спеціальна екскурсія в Ukraine House. Відвідувачі зможуть відвідати нову виставку “Uncurtained: Ukrainian Art in Danish Collections 1989–2023”, а її кураторка Катерина Стукалова поділиться закулісними історіями про твори та їхніх авторів. Також Наталія Попович, голова Ukraine House in Denmark, розповість про майбутні проєкти та культурні співпраці.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
