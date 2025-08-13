Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаКультура

«Еддінгтон» Арі Астера: епоха нормальності божевілля

14 серпня в український прокат виходить нова стрічка Арі Астера «Еддінгтон». У ній режисер спробував себе в жанрі ревізіоністського вестерну й залучив цілу плеяду голлівудських зірок першої величини: Хоакіна Фенікса, Педро Паскаля, Емму Стоун й Остіна Батлера. Кінокритик Ігор Кромф уже переглянув і розповідає, чи вдалося Астеру гідно зайти в кіносвіт американського фронтиру. 

Події фільму розгортаються у крихітному місті Еддінгтон у штаті Нью-Мексико. Надворі травень 2020 року — розпал епідемії ковіду, що прирекла людей на тривалий локдаун. Тоді ж у США поліцейські вбивають темношкірого Джорджа Флойда, що провокує вибух соціальних протестів Black Lives Matter.

Еддінгтон не залишається осторонь. Місцевий шериф Джо Кросс (Хоакін Фенікс), що перебуває у стані перманентної холодної війни з мером Тедом Гарсія (Педро Паскаль), опирається політиці повсюдного носіння масок і має розбиратися з мітингами BLM. При цьому єдиний темношкірий у місті — поліцейський. Зрештою, Кросс вирішує балотуватися в мери і стає опозиційним до чинного мера блогером. Ведучи політичну кампанію, він занурюється в люту конспірологію і втрачає дружину (Емма Стоун): вона втікає з молодим харизматом-проповідником (Остін Батлер). Цю сюжетну лінію Астер невпинно веде до кривавої та неочікуваної розв’язки в дусі найкращих сцен ультранасилля Квентіна Тарантіно.

Кадр з фільму 'Еддінгтон'.
Фото: Adastra Cinema
Кадр з фільму 'Еддінгтон'.

Арі Астер — американський режисер, що вдало синтезує чорний гумор, відчуття тривожності і тему комплексів. Він створює складні і стильно збудовані світи, де абсурд межує із сюрреальністю. Його базова кіномова — це лего з метафор і символів. Наприклад, попередня робота Астера «Усі страхи Бо» (також з Хоакіном Феніксом у головній ролі) — це багатошарове, місцями психоаналітичне дослідження страхів і комплексів жителя американського мегаполіса. Натомість в “Еддінгтоні” режисер неочікувано конструює доволі прямолінійний і реалістичний світ: сюрреалізму тут фактично немає, а абсурд набирає сатиричних форм.

Кадр з фільму 'Еддінгтон'.
Фото: pre-party.com.ua
Кадр з фільму 'Еддінгтон'.

Суперечки щодо масок у супермаркетах, двометрова соціальна дистанція, безкінечні Zoom-конференції, повсюдні тести на ковід — Астер вдало реконструює вже підзабуту епоху тотального локдауну. До цієї атмосфери він додає протести, де білі підлітки вже самі заплутались, за що вони стоять — адже коли білі беруть участь в акціях на підтримку темношкірих, це також «перевага білизни». Арі Астер відверто насміхається з американського суспільства, яке одномоментно скотилось у безумство, однак при цьому не робить ніяких висновків. Розганяючи одразу кілька сюжетних ліній (ковід, BLM, особисте життя шерифа), він так і не зводить їх у щось цілісне: фільм не пропонує жодного способу консолідувати їх у якусь єдину першопричину чи спільний наслідок, які закликали б до дискусії (як це зазвичай буває в сатиричних творах). Ба більше, ця сюжетна розхристаність призводить до того, що персонажі Емми Стоун й Остіна Батлера взагалі губляться в цьому безкінечному неврозі на тлі неосяжної пустелі.

Кадр з фільму 'Еддінгтон'.
Фото: Adastra Cinema
Кадр з фільму 'Еддінгтон'.

Утім Астер не забуває, що він фільмує вестерн — канонічний жанр американського кіно. Конфлікт між мером і шерифом вибудовує як типове для вестернів протистояння — щоправда, з двометровою соціальною дистанцією. У хід ідуть різні засоби з’ясування стосунків (недарма це ревізія вестерну): від війни рилзів до справжньої зброї. Однак вагома частина канонічного вестерну — це те, як розборки впливають на громаду, адже цей жанр про простір, а не лише про індивідів. Саме тому політична боротьба між шерифом і мером врешті отримує абсурдний епілог, який пояснює, що ж сталося з Еддінгтоном того абсурдного, хаотичного і дуже тривожного 2020 року. 

Прогнози Астера видаються не дуже втішними, адже жителі Еддінгтона просто адаптувалися до абсурду навколо. Це сприйняття навколишнього божевілля як норми і є діагноз, що його ставить нашому суспільству один з найневротичніших режисерів сучасності. 

Кадр з фільму 'Еддінгтон'.
Фото: Adastra Cinema
Кадр з фільму 'Еддінгтон'.

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies