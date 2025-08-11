Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаКультура

Українську класичну музику тепер можна послухати в Бразилії через платформу Spotify

На Spotify тепер є кілька плейлистів-добірок із українською класикою.

CultHub
Українську класичну музику тепер можна послухати в Бразилії через платформу Spotify
Фото: з фейсбуку посольства

Посольство України в Бразилії в парнерстві з Українським Інститутом створило спеціальний плейлист, в якому знайомить із українською класичною музикою від Лисенка до Сильвестрова. Треки можна прослухати на платформі Spotify. Про цю ініціативу пише на своїй фейсбук-сторінці посольство.

 У плейлисті можна почути: Андрія Рачинського, Сергія Юшкевича, Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика, Андрія Гнатишина, Миколи Лисенка, Віктора Косенка, Максима Шалигіна, Михайла Жербіна, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші, Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Василя Барвінського, Богдана Кривопуста. 

Курувала процес програмна менеджерка напряму “Музика” Українського Інституту Ольга Лозинська.

 Із українською музикою можна ознайомитися тут:

1) добірка оперної музики від тенора Віторіо Скарпі, який виступив на запрошення Посольства України в Бразилії в Національному театрі Клаудіо Санторо 28 лютого 2025 року

2) офіційний плейліст ХХХІ Національного фестивалю українських народних танців, організований фольклорною групою "Спомин" який 15-16 листопада 2025 року прийме Маллет, історичний центр бразильців українського походження.

3) добірка української класичної музики

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
﻿
