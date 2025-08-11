Українську класичну музику тепер можна послухати в Бразилії через платформу Spotify

На Spotify тепер є кілька плейлистів-добірок із українською класикою.

Посольство України в Бразилії в парнерстві з Українським Інститутом створило спеціальний плейлист, в якому знайомить із українською класичною музикою від Лисенка до Сильвестрова. Треки можна прослухати на платформі Spotify. Про цю ініціативу пише на своїй фейсбук-сторінці посольство.

У плейлисті можна почути: Андрія Рачинського, Сергія Юшкевича, Бориса Лятошинського, Мирослава Скорика, Андрія Гнатишина, Миколи Лисенка, Віктора Косенка, Максима Шалигіна, Михайла Жербіна, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші, Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Василя Барвінського, Богдана Кривопуста.

Курувала процес програмна менеджерка напряму “Музика” Українського Інституту Ольга Лозинська.

Із українською музикою можна ознайомитися тут:

1) добірка оперної музики від тенора Віторіо Скарпі, який виступив на запрошення Посольства України в Бразилії в Національному театрі Клаудіо Санторо 28 лютого 2025 року

2) офіційний плейліст ХХХІ Національного фестивалю українських народних танців, організований фольклорною групою "Спомин" який 15-16 листопада 2025 року прийме Маллет, історичний центр бразильців українського походження.

3) добірка української класичної музики