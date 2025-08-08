Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Спільнота Art in Exile у Берліні проведе мистецький фестиваль ВОЛЯ|VOLIA до Дня Незалежності

Фестиваль стане майданчиком для рефлесій, зустрічі, обміну досвідом та мистецтва, а також митці фокусуються на значенні незалежності в часи війни.

CultHub
Спільнота Art in Exile у Берліні проведе мистецький фестиваль ВОЛЯ|VOLIA до Дня Незалежності
Фото: з фейсбук-сторінки Art in Exile

22-23 серпня об’єднання Art Space in Exile в Берліні відзначатиме вже четвертий День Незалежності України після повномашстабного вторгнення. Цьогоріч українська спільнота організовує мистецький фестиваль ВОЛЯ|VOLIA. Подія об’єднає митців з різних галузей: театр, візуальні мистецтва, перформанс, танець, музика, fashion та література. Учасники та учасниці хочуть осмислити, що означає “незалежність” в час, коли понад 11 років триває війна в Україні.

з фейсбук-сторінки Art in Exile
з фейсбук-сторінки Art in Exile

Через мистецькі твори, голоси та акти спротиву ми запитуватимемо себе: що означає святкувати незалежність в умовах триваючої реальності? Які її колективні й особисті виміри, її щоденна боротьба, непокора, витримка, віра і надія?

Спільнота Art Space in Exile протягом трьох років базується в Hotel Continental у Берліні, тож протягом заходу всі присутні запрошуються в поле спільноти, яку будували українці протягом цього часу. Це майданчик для роздумів, об’єднання ідей та якісного мистецького продукту. Також назва фестивалю водночас апелює і до “волі” і до “свободи”, оскільки в українській ці значення йдуть паралельно. 

В програмі фестивалю: сольний перформанс українського мультидисциплінарного митця Євгена Баля "Урок Фауста", створений на основі твору Гете. Євген осмислює "Фауста" через персональний досвід прочитання його у підлітковому віці. А також розповідає історію численних втілень Фауста, як реально існуючої людини, історичної легенди, персонада Гете , а також самого Гете.

актор Євген Баль у моновиставі за &quot;Фаустом&quot;
Фото: з фейсбук-сторінки Art Space in Exile
актор Євген Баль у моновиставі за "Фаустом"

Також в рамках фестивалю заплановані численні музичні, театральні, словесні та інші події. Зокрема, VOLIA SHOWROOM — це виставковий простір, який презентуватиме унікальні, високоякісні та інноваційні українські бренди й стартапи на перетині моди та мистецтва. Ці проєкти демонструють талант, креативність і стійкість українських підприємців попри війну, що триває.Тут мода звучатиме радше як висловлювання, часом протест чи спонукання до роздумів. 

Детальніше з програмою фестивалю та всіма учасниками/цями можна ознайомитися на сайті.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
