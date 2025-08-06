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Мінкульт: перепоховання ексгумованих останків у Пужниках на Тернопільщині запланували на вересень

У Мінкульті заявили про спроби Росії зірвати процес.

Мінкульт: перепоховання ексгумованих останків у Пужниках на Тернопільщині запланували на вересень
Село Пужники. Ексгумаційні роботи на старому цвинтарі, де 13 лютого 1945 року були поховані загиблі поляки під час збройного нап
Фото: Галина Терещук / Радіо Свобода

Стало відомо, коли планують перепоховати ексгумовані останки у Пужниках на Тернопільщині.

Як повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос в інтерв’ю «Укрінформу», перепоховання заплановане на початок вересня. 

«Рішення про його проведення було ухвалене за взаємною згодою української та польської сторін. Формат церемонії передбачає залучення родичів загиблих», - розповів Наджос.

Він додав, що місцем поховання обрали кладовище в Пужниках, що «символічно пов’язане з подіями та жертвами, яких ушанують належним чином».

Заступник міністра також повідомив, що Росія вже пробувала зірвати співпрацю з поляками у цьому питанні.

«Після завершення робіт у Пужниках з’явився фейковий лист нібито від Міністерства культури та стратегічних комунікацій про те, що Україна призупиняє всі подальші роботи. Ми оперативно відреагували, із відповідними заявами виступили тодішні міністри Микола Точицький і Ганна Врублевська, і фейк було спростовано», - додав Наджос.

  • У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.
  • Посол України в Польщі Василь Боднар в інтервʼю LB Live зазначив, що розпочалися дослідження в Пужниках, зокрема, триває ДНК-ідентифікація.
  • Днями на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.
  • Також Україна готується до пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі — у селищі Юречкова.
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