Мінкульт: перепоховання ексгумованих останків у Пужниках на Тернопільщині запланували на вересень

Стало відомо, коли планують перепоховати ексгумовані останки у Пужниках на Тернопільщині.
Як повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос в інтерв’ю «Укрінформу», перепоховання заплановане на початок вересня.
«Рішення про його проведення було ухвалене за взаємною згодою української та польської сторін. Формат церемонії передбачає залучення родичів загиблих», - розповів Наджос.
Він додав, що місцем поховання обрали кладовище в Пужниках, що «символічно пов’язане з подіями та жертвами, яких ушанують належним чином».
Заступник міністра також повідомив, що Росія вже пробувала зірвати співпрацю з поляками у цьому питанні.
«Після завершення робіт у Пужниках з’явився фейковий лист нібито від Міністерства культури та стратегічних комунікацій про те, що Україна призупиняє всі подальші роботи. Ми оперативно відреагували, із відповідними заявами виступили тодішні міністри Микола Точицький і Ганна Врублевська, і фейк було спростовано», - додав Наджос.
- У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.
- Посол України в Польщі Василь Боднар в інтервʼю LB Live зазначив, що розпочалися дослідження в Пужниках, зокрема, триває ДНК-ідентифікація.
- Днями на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.
- Також Україна готується до пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі — у селищі Юречкова.