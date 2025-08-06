Мінкульт: перепоховання ексгумованих останків у Пужниках на Тернопільщині запланували на вересень

У Мінкульті заявили про спроби Росії зірвати процес.

Село Пужники. Ексгумаційні роботи на старому цвинтарі, де 13 лютого 1945 року були поховані загиблі поляки під час збройного нап

Стало відомо, коли планують перепоховати ексгумовані останки у Пужниках на Тернопільщині.

Як повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос в інтерв’ю «Укрінформу», перепоховання заплановане на початок вересня.

«Рішення про його проведення було ухвалене за взаємною згодою української та польської сторін. Формат церемонії передбачає залучення родичів загиблих», - розповів Наджос.

Він додав, що місцем поховання обрали кладовище в Пужниках, що «символічно пов’язане з подіями та жертвами, яких ушанують належним чином».

Заступник міністра також повідомив, що Росія вже пробувала зірвати співпрацю з поляками у цьому питанні.

«Після завершення робіт у Пужниках з’явився фейковий лист нібито від Міністерства культури та стратегічних комунікацій про те, що Україна призупиняє всі подальші роботи. Ми оперативно відреагували, із відповідними заявами виступили тодішні міністри Микола Точицький і Ганна Врублевська, і фейк було спростовано», - додав Наджос.