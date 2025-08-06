Сьогодні, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі і офіційно став новим президентом країни.

Кароль Навроцький змінив на посту президента Анджея Дуду.

Складання присяги відбулося на сесії Національних зборів.

У своєму виступі він підкреслив, що виступає проти нелегальної міграції, не підтримуватиме підняття пенсійного віку і запровадження євровалюти.

Також Навроцький зазначив, що дбатиме про сильну позицію Польщі в НАТО.

Нагадаємо, що президентські вибори у Польщі відбулися 1 червня. На них з невеликим відривом переміг голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький. Друге місце зайняв мер Варшави Рафал Тшасковський.

Зауважимо, що під час виборчої кампанії Навроцький критично висловлювався щодо членства України в ЄС і НАТО, а також критикував українську офіційну позицію щодо спільної історії, зокрема Волинської трагедії.