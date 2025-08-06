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Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі

Навроцький змінив на посту президента Анджея Дуду.

Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі
Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі і офіційно став новим президентом країни. 

Кароль Навроцький змінив на посту президента Анджея Дуду.

Складання присяги відбулося на сесії Національних зборів.

У своєму виступі він підкреслив, що виступає проти нелегальної міграції, не підтримуватиме підняття пенсійного віку і запровадження євровалюти.

Також Навроцький зазначив, що дбатиме про сильну позицію Польщі в НАТО.

Нагадаємо, що президентські вибори у Польщі відбулися 1 червня. На них з невеликим відривом переміг голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький. Друге місце зайняв мер Варшави Рафал Тшасковський. 

Зауважимо, що під час виборчої кампанії Навроцький критично висловлювався щодо членства України в ЄС і НАТО, а також критикував українську офіційну позицію щодо спільної історії, зокрема Волинської трагедії.
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