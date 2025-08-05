Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа скасувала запроваджені Маском "листи досягнень" для держслужбовців

Раніше багато федеральних агентств вже поступово припинили дію цієї програми.

Адміністрація Трампа скасувала запроваджені Маском "листи досягнень" для держслужбовців
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа офіційно скасовувала програму, запущену Ілоном Маском, яка вимагає від федеральних службовців підсумовувати свої п’ять досягнень на робочому місці за попередній тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

Про це через службову записку повідомило федеральне агентство з управління персоналом, яке реалізувало ініціативу Маска щодо скорочення федеральної робочої сили.

Зазначається, що багато федеральних агентств вже поступово припинили дотримання цієї програми, але цей крок сигналізує про те, що адміністрація Трампа завершує одну з найнепопулярніших ініціатив Ілона Маска.

Білий дім не відповів на запит про коментар з цього приводу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies