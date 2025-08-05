Адміністрація Трампа скасувала запроваджені Маском "листи досягнень" для держслужбовців

Раніше багато федеральних агентств вже поступово припинили дію цієї програми.

Адміністрація Дональда Трампа офіційно скасовувала програму, запущену Ілоном Маском, яка вимагає від федеральних службовців підсумовувати свої п’ять досягнень на робочому місці за попередній тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

Про це через службову записку повідомило федеральне агентство з управління персоналом, яке реалізувало ініціативу Маска щодо скорочення федеральної робочої сили.

Зазначається, що багато федеральних агентств вже поступово припинили дотримання цієї програми, але цей крок сигналізує про те, що адміністрація Трампа завершує одну з найнепопулярніших ініціатив Ілона Маска.

Білий дім не відповів на запит про коментар з цього приводу.