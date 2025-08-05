Три країни профінансують один із перших пакетів військової підтримки України за ініціативою PURL

Швеція, Норвегія та Данія виділяють на це близько 486,1 мільйона доларів.

Данія, Норвегія та Швеція профінансують на близько 486 мільйонів доларів пакет поставок обладнання та боєприпасів для України, закуплених у Сполучених Штатів. Це відбудеться згідно з новою ініціативою НАТО "Пріоритетний перелік потреб України " (PURL).

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії, опублікованій у вівторок, 5 серпня.

"Норвегія, Швеція та Данія профінансують один із перших пакетів військової підтримки України в рамках нової ініціативи США, скоординованої в рамках НАТО", – йдеться у цій заяві.

Як зазначив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Штере, ця ініціатива забезпечить швидке постачання американської зброї та техніки Україні. Вона посилить українську протиповітряну оборону, зокрема, постачанням більшої кількості ракет для системи ППО Patriot.

"Ми швидко визначаємо пріоритетність надання Україні того, що їй потрібно для захисту від російської агресії. Зазвичай це включає протиповітряну оборону, боєприпаси та інші критично важливі можливості", – додав міністр оборони Туре О. Сандвік.

Спочатку Норвегія внесе 1,5 мільярда норвезьких крон у цю ініціативу. Разом зі Швецією та Данією буде профінансовано пакет загальною вартістю близько 5 мільярдів крон. Раніше Нідерланди вже профінансували подібний пакет, і в майбутньому очікуються нові пакети підтримки.

Ці пакети можуть включати підтримку у сфері ППО, боєприпаси та інше важливе обладнання. Кожен пакет матиме приблизну вартість у пів мільярда доларів США. Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) відіграватиме ключову роль у плануванні та комплектації таких пакетів з урахуванням потреб в модернізації, обслуговуванні та ремонті вже переданого обладнання.

Із міркувань безпеки конкретний вміст кожного пакета не розголошується.Із безпекових міркувань вміст пакетів оприлюднювати не будуть.