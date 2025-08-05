Японська компанія виграла багатомільярдний контракт на будівництво фрегатів для Австралії

Mitsubishi Heavy Industries обрали замість німецької Thyssenkrupp Marine Systems для будівництва одинадцяти фрегатів, оптимізованих для підводних бойових дій та протиповітряної оборони.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries виграла багатомільярдний контракт на будівництво флоту передових військово-морських фрегатів для Австралії, пише Bloomberg.

MHI обрали замість німецької Thyssenkrupp Marine Systems для будівництва 11 фрегатів, оптимізованих для підводних бойових дій та протиповітряної оборони, які замінять австралійські військові кораблі класу Anzac. Програма заміни має бюджет від 7 до 11 мільярдів австралійських доларів (від 4,3 до 6,8 мільярда доларів).

“Це рішення є знаковим для спроб Японії стати гравцем на світовому ринку експорту оборонної продукції. Єдиною іншою великою експортною угодою Токіо була угода 2020 року про постачання Філіппінам радіолокаційних систем”, ‒ зазначає видання.

В останні роки Японія прагнула прискорити зростання промисловості, поступово послаблюючи обмеження на експорт оборонної продукції, введені на тлі антимілітаристських настроїв після Другої світової війни.

Як Австралія, так і Японія прагнуть розбудувати регіональне партнерство у сфері безпеки через зростання стурбованості щодо військової могутності Китаю та прихованих сумнівів щодо зв'язків з їхнім спільним союзником, США, оскільки суперечки щодо тарифів тривають.

Японія орієнтується на експорт як спосіб допомогти зміцнити відносно невелику та фрагментовану оборонно-промислову базу країни. MHI є найбільшою компанією в цьому секторі, але, як і конкуренти, більша частина її оборонного бізнесу постачається японським військовим.

Оголошуючи про рішення, міністр оборони Австралії Річард Марлес зазначив, що японський фрегат набагато більший корабель, ніж фрегат класу Anzac, який він замінить, але може працювати з меншим екіпажем.

Хоча фрегат класу Mogami від MHI дорожчий за альтернативний німецький фрегат Meko A-200, він пропонує “прихований” захист від радіолокаційного виявлення та 32 вертикальні пускові комірки, здатні доставляти ракети великої дальності, що більше, ніж у його конкурента в тендері.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони Австралії Річард Марлес

Австралія тепер перейде до наступного етапу процесу закупівель, щоб укласти обов'язкові комерційні контракти з MHI та урядом Японії у 2026 році, додав Марлес. Плани передбачають, що перші три фрегати будуть побудовані в Японії, а решта ‒ у Західній Австралії, причому перше судно буде поставлено у 2029 році та вступить в експлуатацію у 2030 році.