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Українофобка Грін пригрозила виходом з Республіканської партії

Вважає, що політсила зрадила принцип "Америка понад усе".

Українофобка Грін пригрозила виходом з Республіканської партії
Марджорі Тейлор Грін
Фото: ЕРА/UPG

Одіозна американська конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін заявила про те, що може вийти з Республіканської партії.

Як пише Daily Mail, одна з найпомітніших фігур MAGA-руху висловила розчарування тим курсом, яким нині рухається партія. На думку Грін, "це зрада принципу "Америка понад усе", а також простих американських робітників".

Грін, яка позиціонувала себе однією з найпалкіших прихильниць президента Дональда Трампа, останнім часом все частіше критикувала рішення Білого дому. Вона висловила незгоду із ударами по ядерних об'єктах Ірану, закликала до припинення допомоги Ізраїлю через нібито вчинення цією державою "геноциду" в Газі, хотіла повного оприлюднення документів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна, і виступала проти збільшення "стелі" державного боргу у бюджетному законопроєкті Трампа.

Марджорі Тейлор-Грін відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями та блокуванням військової та фінансової допомоги наші державі. Нещодавно вона оприлюднила брехню про те, що протести у Києві були викликані не захистом антикорупційних органів, а відмовою від угоди з росіянами
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