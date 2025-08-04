Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України

Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які можна отримати від США.

Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України
Ілюстративне фото
Фото: Twitter / Мартін Єгер

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

“Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру”, - написав Шмигаль.

Міністр уточнив, що механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України. Також їх підтверджує Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

В свою чергу, НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми Альянсу.

Денис Шмигаль додав, що незабаром має відбутись постачання першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, який фінансують Нідерланди.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies