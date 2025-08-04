Шмигаль: США та НАТО запускають новий механізм підтримки України

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
“Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру”, - написав Шмигаль.
Міністр уточнив, що механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України. Також їх підтверджує Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.
В свою чергу, НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми Альянсу.
Денис Шмигаль додав, що незабаром має відбутись постачання першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, який фінансують Нідерланди.
- Нідерланди нададуть Україні черговий пакет безпекової допомоги, до якого увійдуть деталі та ракети Patriot.