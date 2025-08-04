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З фронтового Берислава на Херсонщині поліцейські евакуювали чотирьох дорослих та дитину

У Бериславі небезпеку для людей становлять і міни, які ворог дистанційно розкидає просто на житлові квартали.

З фронтового Берислава на Херсонщині поліцейські евакуювали чотирьох дорослих та дитину
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

На Херсонщині поліцейські вивезли з-під обстрілів чотирьох дорослих та 14-річну дівчинку із Берислава.

Про це повідомляє МВС України.

"Люди прийняли непросте, але вимушене рішення залишити рідну домівку. Постійний страх за життя, відсутність електроенергії, водопостачання, зв’язку та будь-яких базових послуг перетворили життя у фронтовому місті на виживання", — ідеться у повідомленні. 

У Бериславі загрозу для людей становлять не лише снаряди, а й міни, які ворог дистанційно розкидає просто на житлові квартали.

Поліцейські допомогли людям зібрати найнеобхідніші речі та під обстрілами вивезли їх до стабілізаційних пунктів. Нині евакуйовані перебувають у безпечних місцях та вирішують питання щодо подальшого переміщення.

Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією. "Поки це можливо – виїжджайте. Звертайтеся до поліцейських, волонтерів або представників місцевої влади, вам обов’язково допоможуть".
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