З фронтового Берислава на Херсонщині поліцейські евакуювали чотирьох дорослих та дитину

У Бериславі небезпеку для людей становлять і міни, які ворог дистанційно розкидає просто на житлові квартали.

На Херсонщині поліцейські вивезли з-під обстрілів чотирьох дорослих та 14-річну дівчинку із Берислава.

Про це повідомляє МВС України.

"Люди прийняли непросте, але вимушене рішення залишити рідну домівку. Постійний страх за життя, відсутність електроенергії, водопостачання, зв’язку та будь-яких базових послуг перетворили життя у фронтовому місті на виживання", — ідеться у повідомленні.

У Бериславі загрозу для людей становлять не лише снаряди, а й міни, які ворог дистанційно розкидає просто на житлові квартали.

Поліцейські допомогли людям зібрати найнеобхідніші речі та під обстрілами вивезли їх до стабілізаційних пунктів. Нині евакуйовані перебувають у безпечних місцях та вирішують питання щодо подальшого переміщення.

Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією. "Поки це можливо – виїжджайте. Звертайтеся до поліцейських, волонтерів або представників місцевої влади, вам обов’язково допоможуть".