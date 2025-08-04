ЗМІ: вибух на підстанції в окупованому Бердянську знеструмив ремонтну базу росіян

Після окупації міста російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зброї ЗС РФ.

У тимчасово окупованому Бердянську на ТОТ Запоріжжя стався вибух на електропідстанції, яка живить промислові потужності колишнього заводу "Бердянські жниварки". Унаслідок чого ремонтну базу росіян було знеструмлено.

Про це пише Укрінформ з посиланням на співрозмовника у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах було виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються", — заявив співрозмовник.

За інформацією співрозмовника, першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія.

У воєнній розвідці зазначили, що після окупації міста російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ.